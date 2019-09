Glamping - co to jest i dlaczego kosztuje kilkaset złotych? Nowa forma wypoczynku podbija Polskę

Co to jest glamping i gdzie go szukać w Polsce? Najłatwiejszą odpowiedzią na to pytanie będzie przywołanie malowniczych namiotów popularnych na festiwalach zagranicznych. Pamiętacie scenę, w której Bridget Jones wybiera się na muzyczną imprezę i śpi w designerskim namiocie niczym nieprzypominającym zwykłego trzyosobowego igloo? Albo kojarzycie namioty z karaibskich resortów z baldachimami, które z dumą prezentują się na zdjęciach w broszurach biur podróży? Tak mniej więcej wyglądają glampingi. W Polsce działa ich coraz więcej, w okolicach Warszawy - kilka.

Jedno z nich odwiedziliśmy niedawno, niedaleko Łodzi. Mowa o miejscu "W Bańce" - jedynym miejscu, w którym możecie spędzić noc w przezroczystej kuli. Nocleg pod chmurką nabiera tutaj zupełnie innego znaczenia. Do tego cisza, spokój i jacuzzi: