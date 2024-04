W tych miejscach mieszkania kosztują znacznie mniej niż w Warszawie. Pod miastem taniej nawet o 40 proc.

Mieszkania pod Warszawą tańsze nawet o 40%

- Kluczowe znaczenie ma podaż i cena gruntów. W miejscowościach okalających największe miasta są one po prostu dużo tańsze. Ponadto w podmiejskich lokalizacjach dominuje popularny segment rynku mieszkań. W metropoliach średnią cenę metra kwadratowego windują zaś bardzo drogie mieszkania w segmencie premium, wprowadzane przez deweloperów na rynek z myślą o zamożnych nabywcach - mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Wiele osób decyduje się na tę drugą opcję. Do kupna mieszkania pod miastem bez wątpienia zachęca właśnie cena. W okolicach Warszawy za m kw. M z rynku pierwotnego zapłacimy średnio 10 376 zł/m kw. Skąd tak duża, niemal 40% różnica w cenie?

W lutym 2024 roku średnia cena m kw. nowego mieszkania w Warszawie przekroczyła 17 tys. zł. To najwięcej ze wszystkich miast wojewódzkich. Tak wysoki poziom cen stawia wielu kupujących przed trudnym wyborem: najem mieszkania w lokalizacji, w której zakup wymarzonego lokum jest poza ich zasięgiem finansowym albo przeprowadzka, do którejś z miejscowości okalających metropolię.

W tych miejscach mieszkania są tańsze niż w Warszawie

Warto również zwrócić uwagę na koszt zakupu dwupokojowego mieszkania. To najchętniej nabywany typ nieruchomości. Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że za dwa pokoje w Warszawie trzeba obecnie zapłacić ok. 767 tys. zł. Natomiast pod miastem przeciętna cena takiego lokalu wynosi 498 tys. zł. Tym samym kupujący może zaoszczędzić ok. 270 tys. zł. Gdzie są takie ceny?