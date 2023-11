Grupa warszawskich pseudokibiców rozbita. Mężczyźni odpowiedzą za brutalne napady na lokale z automatami do gier

Wszystkie te sprawy zostały przekazane do policjantów Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców, którzy po analizie zabezpieczonych materiałów, głównie zapisów z monitoringów, wytypowali osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z warszawskich klubów mogące mieć związek z napadami. W wyniku policyjnej akcji zostało zatrzymanych 16 osób w wieku od 17 do 46 lat - przekazała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.