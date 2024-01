"Gulczas" aresztowany ws. napadu w Wólce Kosowskiej. Skradziono wówczas ponad 4 mln zł

Chodzi o jeden z najgłośniejszych napadów w historii. 14 marca 2013 roku w miejscowości Wólka Kosowska, w powiecie piaseczyńskim koło Warszawy pięciu napastników dokonało napadu na konwojentów przewożących 4,2 miliona złotych w gotówce.

Pracownicy prywatnej firmy ochrony osób i mienia dostarczali gotówkę do placówki bankowej na terenie targowiska. W momencie wejścia do środka hali targowej zostali zaatakowani przez trzech mężczyzn, którzy oddali w ich kierunku strzały z broni palnej. Padło co najmniej siedem strzałów. Dwoje konwojentów zostało rannych, mieli obrażenia ciała w postaci m.in. ran klatki piersiowej. Tylko dzięki kamizelkom kuloodpornym ochroniarze przeżyli.

Sprawcy zabrali worki z pieniędzmi w kwocie 4 milionów 215 tysięcy złotych i uciekli do samochodu, w którym czekał ich wspólnik. Jak podały służby, napastnicy poruszali się granatowym Fordem Mondeo.