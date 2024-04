Zabójstwo Jacka Dębskiego. 23 lata temu przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie zastrzelono byłego ministra sportu

23 lata od zabójstwa Jacka Dębskiego

W środę 11 kwietnia 2001 roku, Jacek Dębski - polski polityk i przedsiębiorca, udał się ze swoimi znajomymi do restauracji Cosa Nostra usytuowanej na warszawskiej Saskiej Kępie. Były minister sportu bawił się tam przez kilka godzin. Było już po północy, gdy postanowił zakończyć imprezę. Wówczas opuścił lokal w towarzystwie Haliny G. ps "Inka", z którą udał się na nocny spacer wzdłuż Wisły. 41-latek nie miał pojęcia, że nie wróci już do swojego domu.

Sprawcy wpadli przypadkiem

Halina G. została aresztowana. Początkowo zmieniała zeznania, utrudniając śledztwo policji. Po roku od zatrzymania, postanowiła rozpocząć współpracę z prokuraturą, potwierdzając, że to "Sasza" zastrzelił Jacka Dębskiego. Mężczyzna trafił do aresztu, w którym w czerwcu 2002 roku popełnił samobójstwo.

Początek procesu i samobójstwo "Baraniny"

"Inka" zeznając w charakterze świadka potwierdziła, że "Baranina" zlecił zabicie byłego ministra sportu, a jej samej - wyprowadzenie go ze wspomnianej restauracji. Oskarżony nie przyznał się do winy, sugerując jakoby morderstwo Dębskiego miało tło polityczne.

8 kwietnia 2003 w celi gangstera znaleziono telefon komórkowy, z którego prowadził rozmowy ze świadkami zeznającymi w procesie Haliny Galińskiej. Następnego dnia trafił on do wiedeńskiego szpitala po wypiciu płynu do mycia naczyń. Najprawdopodobniej chciał w ten sposób odroczyć termin własnej rozprawy. 7 maja tego samego roku około godziny 5:00 nad ranem, w jednoosobowej celi znaleziono ciało Barańskiego. Mężczyzna powiesił się na pasku do spodni, przymocowanym do zasuwy okiennej.