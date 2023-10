Brutalne zabójstwo w Ząbkach. Damian został zamordowany siekierą. Matka ofiary walczy o prawdę. Jaki będzie finał procesu?

- Oskarżony powiedział, że był w pokoju ze Zbigniewem J., a następnie przyszedł jakiś mężczyzna, którego on nie znał i to miało związek z jakimiś pieniędzmi – padło przed sądem. – Pan Rajmund powiedział, że ten mężczyzna wziął jego kurtkę, założył ją i z kieszeni, ale nie pamiętam z którego miejsca, wyjął nóż. Pan Rajmund odsunął go, pod łóżkiem albo obok łóżka miał siekierę, za która chwycił. I tą siekierą uderzył go w głowę, a ten mężczyzna miał upaść na łóżko. Pan Rajmund dobił go tą siekiera jeszcze dwa razy. I powiedział, że Zbigniew J. był przy tym wszystkim, ale nie reagował, nie odzywał się.