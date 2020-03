Hala Gwardii jeszcze co najmniej przez rok bez zmian. Na nowy przetarg trzeba będzie poczekać. Później miejsce przejdzie rewolucję

W przyszłym roku Hala Gwardii prawdopodobnie będzie musiała na co najmniej kilka tygodni zawiesić działalność, zwłaszcza jeśli miasto zdecyduje się na innego operatora. Ratusz chciałby, żeby ewentualna przerwa w działaniu obiektu była jak najkrótsza, dlatego rozmowy w obecnym najemcą zakładają przedłużenie umowy co najmniej do końca 2020 roku, a najpewniej będzie to połowa 2021 roku.

W 2017 roku do Hali Gwardii po wielu latach wróciło życie. Pierwszy przetarg na zarządzanie tym miejscem obejmował okres trzech lat. W ciągu kilku miesięcy w przestarzałe mury Hali Gwardii włożono ponad milion złotych. Wymieniono wszystkie instalacje, a obiekt został przystosowany do obsługi małych punktów gastronomicznych. Osoby odpowiedzialne za projekt podkreślały, że miał on nawiązywać przede wszystkim do historii tego miejsca i łączyć w sobie trzy rzeczy - targ, strefę gastronomiczną oraz kulturę. Nowy przetarg ma powierzyć operatorowi obiekt na 20 lat. Miasto miało trzy lata, żeby przygotować się do tego projektu, ale nie zdążyło. Dlaczego?