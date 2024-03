Hala Gwardii w Warszawie. Jest zwycięzca przetargu na projekt obiektu. Spółka będzie operatorem hali przez 30 lat

CBR Events będzie operatorem Hali Gwardii w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło, że przetarg na projekt "Rewaloryzacja i Eksploatacja Budynku Hali Gwardii w Warszawie" wygrało CBR Events. Spółka wygrała także pierwszy przetarg w maju 2017, reaktywując to miejsce we wrześniu tego samego roku i zarządzając obiektem do czerwca 2023 roku.

Jesteśmy niezwykle wzruszeni i dumni z wygranej w przetargu. Cieszymy się, że nasze starania kolejny raz zostały docenione i znowu otrzymaliśmy możliwości do dalszego rozwoju tego wyjątkowego obiektu na mapie stolicy. (...) Poświęciliśmy wiele czasu na zaproponowanie koncepcji z uszanowaniem architektury, która będzie punktem zwrotnym w Warszawie. Miejscem, w którym tworzyła się i nadal będzie tworzona historia - powiedział Robert Baj, CEO CBR Events.