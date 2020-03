Harcerki i harcerze szyją maseczki dla warszawskich szpitali. Każdy może dołączyć do akcji

Stołeczna szyje maseczki

Harcerki i harcerze z całej Polski zrzeszyli się i tworzą domowe zakłady krawieckie. Wszystko po to, by uszyć jak najwięcej maseczek ochronnych, które na bieżąco przekazywane są szpitalom. W Warszawie akcja pod nazwą Stołeczna szyje maseczki prowadzona jest przez Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy. Do akcji może dołączyć każdy, nawet jeśli nie jest harcerzem. - Masz maszynę? Albo nie masz maszyny, ale sprawnie radzisz sobie podczas szycia ręcznego? To potrzebujemy właśnie Ciebie! Dostarczamy wszystkie potrzebne materiały, a potem odbierzemy gotowe maseczki- zachęcają inicjatorzy akcji, którzy jednocześnie dają znać, że potrzebne są także osoby do przygotowania paczek dla szyjących. - Wlicza się w to cięcie materiałów oraz gumek i pakowanie ich w pakiety po kilkadziesiąt sztuk. Wszystko zostanie dostarczone do i odebrane od Ciebie - apelują. Potrzebni są też kierowcy, którzy będą wozić materiały, pakiety i gotowe maseczki pomiędzy wszystkimi. Jak dołączyć do akcji? ZOBACZ TUTAJ.