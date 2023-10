III Ogólnopolski Charytatywny Bieg w Piżamach. Zawodnicy rywalizowali w szczytnym celu na Kopie Cwila w Warszawie

Tegoroczny bieg zwyciężył Maciej Krupiński.

- Udało się wygrać mimo bardzo wymagającej trasy. Było bardzo wietrznie, pod górkę, jednak pogoda dopisała było słonecznie, atmosfera fajna, a kibice zagrzewali do walki, do dalszego biegu – powiedział zwycięzca. – Każdy kto pomaga wie, że to do niego wróci – dodał.