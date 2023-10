Warszawski Festiwal Filmowy 2023. Trwa 39. edycja prestiżowego przeglądu. Światowe premiery w stolicy Polski

39. Warszawski Festiwal Filmowy. Światowe premiery w stolicy Polski

Warszawski Festiwal Filmowy to jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce i Europie. Od 1985 roku prezentuje najciekawsze i najoryginalniejsze filmy z całego świata, które nie mają szans na dystrybucję w kinach komercyjnych. Festiwal jest akredytowany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Producentów Filmowych (FIAPF) jako międzynarodowy konkursowy festiwal filmowy, co oznacza, że należy do elitarnej grupy festiwali takich jak Cannes, Wenecja czy Berlin.

W tym roku 39. Warszawski Festiwal Filmowy odbywa się w dniach 6-15 października. Kinami festiwalowymi są Multikino Złote Tarasy i Atlantic. Na widzów czeka 77 pełnometrażowych produkcji, w tym 23 premiery światowe, oraz 61 filmów krótkometrażowych.

Filmy podzielone są na siedem sekcji: