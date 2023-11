Imprezy i wydarzenia w listopadzie. 26 pomysłów na jesień w Warszawie. Tam warto się wybrać Kamil Jabłczyński

Alternatywą dla osób, które chcą wziąć udział w obchodach z okazji Święta Niepodległości jest Festiwal Niepodległa. 11 listopada 2023, już po raz szósty, Biuro „Niepodległa” zaprasza na atrakcje Festiwalu Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu! Koncerty, parady, warsztaty taneczne, atrakcje dla dzieci zaproszą do wspólnego, radosnego obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości. Cały harmonogram wydarzenia możecie znaleźć tutaj Maksym Boldashev Zobacz galerię (26 zdjęć)

Jesień w pełni, dni coraz krótsze, za oknem coraz chłodniej. To jednak nie oznacza, że w Warszawie nie ma co robić. Wręcz przeciwnie. Wybraliśmy dla Was najciekawsze wydarzenia, imprezy, koncerty, wystawy czy atrakcje, które mogą przyciągnąć ludzi w listopadzie. Wiele z nich będzie dostępnych zupełnie za darmo. Co robić, żeby się nie nudzić? Sprawdźcie sami. Kliknij w obrazek, aby przejść do galerii.