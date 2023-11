Imprezy w Warszawie 3 - 5 listopada. Co robić w weekend w stolicy? Polecamy te wydarzenia Barbara Woźnica

W pierwszą niedzielę listopada Dzielnica Wisła zaprasza na pierwsze w tym sezonie wspólne morsowanie. o rejestracji uczestnicy przejdą krótkie szkolenie z instruktorem morsowania. Wejście do wody poprzedzone będzie 15 minutową rozgrzewką z truchtem i ćwiczeniami prowadzonymi pod czujnym okiem instruktorki fitness. Początkujący zanurzą się w Wiśle trzykrotnie po jednej minucie. Ci, którzy regularnie hartują swoje ciało w zimnej wodzie, wejdą do rzeki na całe 10 minut. Po kąpieli na uczestników będzie czekała herbata i rozgrzewająca zupa. KIEDY: 5 listopada, godz. 10 GDZIE: Beach Bar Aquatica, ul. Wybrzeże Helskie 4 WSTĘP: wolny Szymon Starnawski Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Imprezy w Warszawie 3, 4, 5 listopada. Co będzie się działo w weekend? Jeśli planujecie zostać w stolicy to czekają na was wystawy, koncerty, garażówki czy targi. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 3 do 5 listopada 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.