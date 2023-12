Imprezy w Warszawie 30 grudnia - 1 stycznia. Co robić na przełomie 2023 i 2024 w stolicy?

Warszawa co roku zachęca mieszkańców do aktywnego wypoczynku w okresie poświątecznym. W ramach akcji "Rusz się Warszawo po świętach" można bezpłatnie skorzystać z miejskich pływalni krytych i lodowisk. Do dyspozycji do 31 grudnia są: Ośrodek Inflancka - pływanie rekreacyjne (60 min);Ośrodek Namysłowska - pływanie rekreacyjne (60 min);Ośrodek Grzybowska - pływanie rekreacyjne (60 min);Ośrodek Rozbrat - pływanie rekreacyjne (60 min);Ośrodek Polonia - pływanie rekreacyjne (45 minut w godzinach 6:00- 19:00)Ośrodek Stegny - jazda rekreacyjna na lodowisku (w dniach 27, 28, 29 grudnia od 8:30 do 14:30; w dniach 30 i 31 grudnia w godzinach 12.00-14.00);Lodowisko w Ośrodku Moczydło;Lodowisko Rynek Starego Miasta;Lodowisko przed PKiN. Przeczytaj również: Miasto zaprasza do bezpłatnego skorzystania z miejskich pływalni i lodowisk Kolejne wydarzenie na następnej stronie >>>

Szymon Starnawski / archiwum