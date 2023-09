Imprezy w Warszawie 9 - 10 września. Najciekawsze wydarzenia na weekend. Co robić w stolicy? Kalendarz wypełniony niespodziankami Barbara Woźnica

Najbardziej kolorowa impreza w niedzielę zagości w Parku Szczęśliwickim. Wydarzenie odbędzie się w ramach organizowanej przez Ośrodek Kultury Ochoty imprezy "Wpadnij w OKO | Galaktyka Kultury". Przez całe popołudnie odbywać się będą warsztaty muzyczne, taneczne, występy na scenie. KIEDY: 10 września, godz. 15 - 21 GDZIE: Park Szczęśliwicki WSTĘP: wolny Ewelina Wójcik / archiwum Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Imprezy w Warszawie 9, 10 września. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Jeśli planujecie spędzić najbliższy, wrześniowy weekend w Warszawie to czekają na was koncerty, wyprzedaże garażowe czy wystawy. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 9 do 10 września 2023. Co robić w Warszawie?