Imprezy Warszawa 23 - 24 września 2023 roku. Najciekawsze wydarzenia weekendu. Będzie się działo! Barbara Woźnica

Zabawy dla dzieci i dorosłych, stoiska ochockich organizacji pozarządowych i samorządowych, zajęcia, warsztaty a do tego pyszna kawa i słodki poczęstunek. W niedzielę 24 września na Szczęśliwicach odbędzie się XVII Rodzinny Piknik Integracyjny i XI Targi Organizacji Pozarządowych. To znakomita okazja do poznania się, nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji, placówek, fundacji i stowarzyszeń działających na terenie Ochoty. KIEDY: 24 września, godz. 12 - 17 GDZIE: Park Szczęśliwicki WSTĘP: wolny

Imprezy w Warszawie 22, 23, 24 września. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Jeśli planujecie najbliższy weekend w Warszawie to czekają na was koncerty, wyprzedaże garażowe, imprezy gastronomiczne czy targi mody. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 22 do 24 września 2023.