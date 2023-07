Imprezy Warszawa 29 - 30 lipca. Najciekawsze wydarzenia weekendu. Będzie się działo! Barbara Woźnica

Nocny Market to jedna z letnich atrakcji Warszawy. Nad nieczynnymi peronami Dworca Głównego po raz kolejny rozbłysnęły neony, a tamtejsza przestrzeń co weekend wypełnia się stoiskami z jedzeniem z przeróżnych zakątków świata. Podczas ósmej odsłony Nocnego Marketu, na gości czekają aż 222 emocjonujące noce, którym towarzyszyć będzie 7 pełni Księżyca. KIEDY: 28 - 30 lipca, od godz. 17 GDZIE: ul. Towarowa 3 WSTĘP: wolny

Imprezy w Warszawie 29 i 30 lipca 2023 roku. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w wydarzenia związane z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Ale nie tylko. Jeśli planujecie spędzić ostatni weekend lipca w Warszawie to czekają na was koncerty, wyprzedaże garażowe, spacery, czy wystawy. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend 29 i 30 lipca 2023.