79. rocznica Powstania Warszawskiego. Oto plan obchodów. Powstała też wyjątkowa płyta "Moje serce w Warszawie"

21 lipca odbył się koncert zespołu Sorry Boys i ich gości z okazji premiery płyty "Moje serce w Warszawie". Jej głównym tematem jest Warszawa. Zespół stworzył osiem niepowtarzalnych utworów, których siłą jest pamięć i miłość niesiona przez pokolenia. Piotr Blak, współzałożyciel zespołu Sorry Boys, podarował Beli Komoszyńskiej do zaśpiewania treść listu swojego dziadka, Powstańca Warszawskiego Jana Kluczewskiego ps. Krawczyk.