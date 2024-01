Imprezy Warszawa 6 - 7 stycznia 2024 r. Najciekawsze wydarzenia na pierwszy weekend stycznia Barbara Woźnica

"Kaplica Sykstyńska Dziedzictwo" to wyjątkowa wystawa znajdująca się na błoniach stadionu PGE Narodowego w Warszawie. Dzięki nowoczesnej technologii, miłośnicy sztuki poczują się tu jak w miejscu papieskiego konklawe, a zarazem drugim najczęściej odwiedzanym obiekcie muzealnym na świecie. Na gości czekają trzy sale, za sprawą których przeniosą się w majestatyczny świat renesansu, poznając liczne ciekawostki i najsłynniejsze dzieła z tamtego okresu. Przeczytaj więcej: Największy skarb Watykanu w samym sercu Warszawy KIEDY: do 11 lutego GDZIE: błonia PGE Narodowego WSTĘP: bilety od 65 zł

Imprezy w Warszawie 6 - 7stycznia 2024 r.. Co będzie się działo w weekend? Jeśli pierwszy weekend tego roku spędzicie w stolicy to czekają na was wystawy, koncerty, czy spacery. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend 6 - 7 stycznia 2024 r. Co robić w Warszawie?