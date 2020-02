In Vitro, Warszawa. Rusza kolejna edycja programu dofinansowań

Do roku 2016 program In Vitro realizowany był na poziomie krajowym. W czerwcu tego samego roku został zlikwidowany i od tego czasu zapłodnienie pozaustrojowe jest dofinansowywane na poziomie samorządowym. Na poziomie krajowym, pacjenci mają dostęp do procedury naprotechnologii. Metoda ta stawia nacisk na naturalne sposoby planowania poczęcia i jest, w przeciwieństwie do In Vitro dopuszczona przez kościół katolicki.