Miejska poradnia leczenia niepłodności otwarta w Warszawie. To pierwszy krok do uruchomienia pierwszego samorządowego ośrodka in vitro

Zgodnie z planami obecnego rządu, 1 czerwca ma rozpocząć się finansowanie leczenia niepłodności, w tym procedury zapłodnienia pozaustrojowego, z budżetu państwa. Na ten cel zostanie przeznaczone 500 mln zł.

Cieszę się, że jestem w szpitalu publicznym, w którym powstaje warszawskie centrum leczenia niepłodności z wykorzystaniem metody in vitro. Cieszę się bardzo, że to centrum stanie do konkursu i będzie walczyło o to, żeby takie świadczenie medyczne móc tutaj przeprowadzać - podkreśliła minister zdrowia Izabela Leszczyna podczas wizyty w Szpitalu Południowym.