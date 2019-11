In vitro. Warszawa zwiększa dofinansowanie dla par zmagających się z problemem niepłodności

Więcej pieniędzy na in vitro

- Program in vitro jest dla wielu par jedyną szansą na własne dziecko. Chcę, by Warszawa nadal wspierała osoby zmagające się z problemem niepłodności. Nie tylko kontynuujemy program w kolejnych 3 latach, ale także zwiększyliśmy wkład finansowy miasta - mówi prezydent Trzaskowski.

Więcej środków finansowych na program ma podnieść poziom dofinansowania świadczeń zdrowotnych w zakresie zapłodnienia pozaustrojowego oraz tzw. kriokonserwacji komórek jajowych. Dzięki takiemu dofinansowaniu program będzie bardziej dostępny dla osób, dla których dotychczas to rozwiązanie było zbyt drogie.

Środki finansowe przeznaczone na program w latach 2019-22 to 33 320 510 zł.

In vitro, Warszawa. Jak otrzymać dofinansowanie?

Maksymalnie, do jednej próby zapłodnienia pozaustrojowego, można będzie zyskać do 6 000 zł (dotychczas było to ok. 5 550 zł). Jedna para może skorzystać z trzech prób. Pary małżeńskie i partnerskie, które kwalifikują się do programu, będą mogły poddać się procedurze w sześciu, wyłonionych w konkursie placówkach. Z programu mogą skorzystać pary zamieszkałe w Warszawie przynajmniej od 2 lat oraz kobiety zamieszkałe w stolicy przynajmniej od 2 lat w przypadku terapii gonadotoksycznej [zamrożenie komórek - przyp. red].