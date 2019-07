Innowacje w Spółce miejskiej - czy to możliwe?

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych powstało w styczniu 1945 roku, kilka miesięcy po upadku powstania warszawskiego. Jakie były zadania zakładu na samym początku istnienia?

Andrzej Relidzyński: Rok 1945 to symboliczna data zakończenia drugiej wojny światowej, która w wielu opracowaniach historycznych pozostaje często umowna i kontrowersyjna po dziś dzień. Z pewnością jednak jest to rok, w którym definitywnie zakończyła się na naszym kontynencie tragedia związana z wojną i jej bezpośrednimi skutkami. W styczniu 1945 roku na gruzach niemal doszczętnie zniszczonej po powstaniu warszawskim stolicy powołano Miejski Zakład Pogrzebowy, który miał na celu organizowanie pochówków w tym trudnym i tragicznym dla stolicy okresie. Głównymi jego zadaniami było porządkowanie rozrzuconych po mieście mogił ludności cywilnej, żołnierzy i powstańców warszawskich. Miejski Zakład Pogrzebowy sprawował również opiekę nad cmentarzami oraz miejscami pamięci narodowej na terenie Warszawy. W okresie powojennym MPUK był praktycznie jedynym podmiotem realizującym na rzecz stolicy pochówki zmarłych, osób zarówno znanych w tamtych okresie, jak i wielu zwykłych warszawiaków.

MPUK jest również jednym z najstarszych działających podmiotów w branży.

MPUK Sp. z o.o. po kilku przekształceniach jest też nadal jednym z największych zakładów pogrzebowych w Warszawie – pomimo znacznej konkurencji, jaka pojawiła się po przekształceniach początku lat 90. ubiegłego stulecia. W oparciu o 75-letnie doświadczenie MPUK wyspecjalizował się w kompleksowej obsłudze ceremonii pogrzebowych. Organizujemy pogrzeby każdego rodzaju: świeckie i wyznaniowe, w obrządku zgodnym z różnymi religiami. Klienci powierzają nam ostatnią drogę swoich najbliższych – a my gwarantujemy, że mogą nam zaufać w tak ważnej misji. Organizowaliśmy ceremonie pogrzebowe wielu znanych osób, m.in.: Kazimierza Deyny, Czesława Niemena czy Władysława Bartoszewskiego.

Jak firma z tak długą historią odnajduje się w dzisiejszej rzeczywistości?

Tematy funeralne nie są łatwe ani dla klientów, ani dla firm z branży pogrzebowej. Chodzi nie tylko o podłoże moralno-etyczne, lecz również o stricte biznesowe. Rynek usług pogrzebowych jest w Polsce mocno rozdrobniony, a więc przedsiębiorstwa w tej branży zmagają się z niezwykle silną konkurencją. Wbrew pozorom branża funeralna, również nasza Spółka, idzie z duchem czasu i wprowadza coraz więcej nowoczesnych rozwiązań. Firmy zaczynają konkurować już na poziomie transportu pogrzebowego. W ostatnią drogę można wyruszyć np. Mercedesem czy limuzyną marki Kulhmann Cars.MPUK Sp. z o.o. jako jedyny zakład pogrzebowy w Polsce posiada czteroosobowy karawan marki Jaguar Queen Elisabeth, jak dotąd unikatowy tego typu.

Jakie rozwiązania proponują Państwo jeszcze klientom?

Innowacyjny pochówek jest nierozłącznie związany z nowymi technologiami, np. tzw. eKlepsydra, czyli system informowania krewnych oraz znajomych o terminie i miejscu pogrzebu. Wystarczy rozesłać SMS-y z krótkim powiadomieniem o śmierci bliskiej osoby i automatycznym linkiem do spersonalizowanej pogrzebowej klepsydry. Niezależnie od miejsca zamieszkania istnieje możliwość zamówienia w ramach tego systemu kwiatów do pogrzebu, które dostarczymy bezpośrednio na ceremonię. Takie rozwiązanie jest w naszej Spółce od ubiegłego roku. Klienci bardziej wymagający mogą zamówić nową usługę „Diament Pamięci”. To sposób zachowania cząstki naszych bliskich w najtrwalszym i najcenniejszym krysztale na Ziemi. Diament stworzony jest z materiału DNA osoby zmarłej i zachowuje bezcenne wspomnienia.

MPUK od zawsze jest związany z Warszawą. Czy firma włącza się w lokalne inicjatywy organizowane w naszym mieście?

MPUK coraz częściej włącza się w organizację miejskich inicjatyw i akcji społecznych. W samym tylko 2018 roku wsparliśmy m.in. Festiwal Talentów na Krakowskim Przedmieściu organizowany z okazji 98. urodzin Karola Wojtyły czy wyjątkowy koncert „Ursynów śpiewa (nie)zakazane piosenki dla Niepodległej”. Wraz z Fundacją Nikt Nie Zostaje pomagamy także weteranom działań wojennych poza granicami państwa, a w szczególności żołnierzom, którzy zostali ranni i poszkodowani w czasie pełnienia misji oraz ich rodzinom. W tym miejscu chciałbym podziękować całemu zespołowi za ich zaangażowanie i profesjonalizm. Bez ludzi Spółka nie zmieniałaby się w takim tempie i nie byłaby tu, gdzie jest obecnie. Zmieniamy się dla naszych Klientów!