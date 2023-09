Jak 11 września 2001 zmienił podróżowanie? Internauci wspominają: scyzoryki w bagażu podręcznym, zwiedzanie kokpitu i inne cuda sprzed 9/11

We wnętrzu samolotu. Chętni mogli zwiedzać kokpit

Wsiadanie do samolotu. Ważny był tylko bilet

Co można było mieć w bagażu podręcznym?

Jak 11 września 2001 r. zmienił podróże lotnicze? Internauci wspominają dawne latanie

Komentatorzy i historycy często wskazują, że XXI wiek zaczął się dokładnie 11 września 2001 r. Tego dnia 22 lata temu doszło do największego zamachu terrorystycznego w historii USA i największej tragedii lotniczej w dziejach. 19 terrorystów z Al-Kaidy porwało cztery samoloty pasażerskie o rozbiło je o wieże World Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie. Czwarty samolot spadł w Pensylwanii po tym, jak pasażerowie próbowali go odbić z rąk zamachowców. Łącznie w atakach z 11 września zginęło niemal 3000 osób.

Tragiczny dzień doprowadził do daleko idących zmian w procedurach bezpieczeństwa na lotniskach i w samolotach. Doświadczeni podróżni, którzy pamiętają, jak latało się w XX w., często wspominają z rozrzewnieniem czasy sprzed rozbudowanej kontroli bezpieczeństwa i restrykcji dotyczących bagażu. Internauci dzielą się swoimi wspomnieniami na forach internetowych, wskazując na dobre i złe strony dawnego sposobu latania.

Odprawa przed lotem. Szybko i bezstresowo

W czasach sprzed tragicznych zamachów odprawa na lotnisku była o wiele prostsza i mniej stresująca niż dzisiaj. Pasażerowie mogli przybyć na lotnisko praktycznie na kwadrans przed wylotem. Jedyne, co czekało ich w drodze do samolotu, to zdanie bagażu i kontrola bezpieczeństwa.