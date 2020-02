Jak zapanować nad chaosem hulajnogowym w Warszawie? Gotowe rozwiązania są na wyciągnięcie ręki

Warszawa w żaden sposób nie była gotowa na tak szybki i intensywny rozwój rynku hulajnóg elektrycznych na wynajem. Po pierwszej firmie, która zaczęła oferować tego rodzaju usługi w stolicy, kolejne zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu. Obecnie w mieście funkcjonuje już sześciu różnych operatorów, których łączna flota wynosi kilka tysięcy pojazdów. To bardzo duża ilość nawet jak na Warszawę. Bo choć każdej wycieczce po mieście towarzyszy widok osób pędzących na elektrycznych jednośladach, równie często miejski krajobraz dominuje hulajnogowy chaos. Pojazdy zagracają chodniki, blokują przejścia, stanowią przeszkody dla osób niewidomych i niepełnosprawnych. Użytkownicy nie tylko zostawiają je w nieodpowiednich do tego miejscach, ale niejednokrotnie stwarzają zagrożenie dla samych siebie - ale przede wszystkim innych. Brak jasnych przepisów nie mobilizuje ich do ostrożnej jazdy, więc hulaj-rajdowcy przemykają z maksymalną prędkością po przejściach dla pieszych czy zatłoczonych chodnikach.

- Po pierwsze, w Tel Avivie hulajnogi mają wyznaczone miejsca do ich pobierania i oddawania, jest to rozwiązanie wdrożone na poziomie oprogramowania - wyjaśnia Wyszyński. Oznacza to, że zwyczajnie nie ma możliwości, aby pojazd porzucić byle gdzie. Hulajnogi mogą być parkowane wyłącznie w wyznaczonych strefach, dzięki czemu mieszkańcy nie mają do czynienia z zaśmiecaniem hulajnogami miejskiej przestrzeni.

Okazuje się, że tamtejszy samorząd bardzo prędko poradził sobie z problemami, z którymi do tej pory muszą borykać się mieszkańcy Warszawy. Izraelczycy postawili sprawę jasno - albo dostosujecie się do naszych zasad - albo wypad wypożyczać sobie te hulajnogi gdzie indziej.

- Po drugie, są wyznaczone strefy ograniczonej prędkości. Poruszając się po ścieżkach rowerowych i terenach, gdzie nie ma dużego ruchu pieszego, można korzystać z pełnej szybkości hulajnóg nawet do 25km/h. Wjeżdżając na miejsce wzmożonego ruchu pieszego hulajnoga automatycznie ogranicza prędkość np. do 15 km/h, a nawet spotkałem się, w miejscu dużego natężęnia ruchu turystycznego do zwolnienia prędkości do 5km/h - opisuje radny.

Wyszyński proponuje, aby tego rodzaju regulacje wdrożyć również w stolicy. - To uporządkuje chaos na tym rynku w Warszawie - przekonuje radny. W piśmie do Rafała Trzaskowskiego zaznacza, że wymaga to twardych rozmów z firmami świadczącymi usługi wynajmu hulajnóg. Jednak wszyscy operatorzy obecni jednocześnie w Warszawie i Tel Avivie (Lime, Hive i Bird), w Izraelu stosują się do panujących zasad.