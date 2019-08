Jednoosobowe ławki stanęły w Warszawie. Jedni się śmieją, drudzy pochwalają pomysł [ZDJĘCIA]

W okolicach ulicy Grzeszczyka na Ursynowie stanęły dość nietypowe ławki. Nietypowe, ponieważ... jednoosobowe. Choć na początku może wydawać się to śmieszne, to nie pojawiły się tam bez powodu.

[g]7293669[/g]

Zapytaliśmy Urząd Dzielnicy Ursynów o cel ustawienia takich ławko-krzeseł.

Jednoosobowe ławeczki wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Grzeszczyka na Rakowcu zostały zainstalowane na prośbę mieszkańców (głównie starszych osób), którzy wracając z zakupami z pobliskich sklepów nie mieli możliwości chwilowego odpoczynku czy choćby odłożenia na chwilę ciężkich pakunków. Postulat mieszkańców dotyczył pojedynczych siedzisk, aby wyeliminować ryzyko okupowania ławek przez osoby spożywające alkohol lub w inny sposób zakłócające porządek, jak to ma miejsce w przypadku ławek pełnowymiarowych - wyjaśnia nam Magdalena Hennig-Rosiecka.

Ostatecznie zainstalowano 7 takich ławek, a koszt każdej z nich wyniósł ok. 540 zł brutto (440 zł netto). Trzeba przyznać, że to dość sporo, jak na jednoosobowe miejsce. Tym bardziej, że tradycyjna, mieszcząca co najmniej dwie osoby, kosztowałaby niewiele więcej.

Internauci podzieleni

Pomysł z jednoosobowymi ławkami bardzo szybko wypatrzyli internauci. Na jednej z grup mieszkaniowych na Facebooku pojawiło się zdjęcie tej instalacji. W komentarzach zdania są podzielone. Jedni pochwalają takie rozwiązanie, drudzy się z niego śmieją.