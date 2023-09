Jesienne Targi Książki w Warszawie, 2023. Plac Defilad zapełnił się miłośnikami czytania Redakcja Warszawa

Jesienne Targi Książki w Warszawie to jeden z największych w Polsce kiermaszów książek. Wydarzenia odbyło się na placu Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki. Święto to przyciągnęło miłośników czytania w różnym wieku. Targi potrwają do niedzieli. Jakie perełki wydawnicze można tam znaleźć?