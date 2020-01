Kamienica przy Marszałkowskiej 18 po remoncie. Przedwojenny budynek znowu budzi zachwyt warszawiaków [ZDJĘCIA]

Przetrwała wojnę

Luksusowa kamienica przy ul. Marszałkowskiej 18 została oddana do użytku w 1936 roku. Budowę rozpoczęto rok wcześniej, realizując projekt wybitnego architekta Lucjana Korngolda. Zarówno w czasie oblężenia Warszawy w 1939 roku, jak i w czasie walk podczas Powstania Warszawskiego budynek nie odniósł większych zniszczeń. Pod koniec lat 40. włączono go w obszar nowoprojektowanej Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Ominęła go przebudowa i w pierwotnej formie został włączony do zespołu zabudowy MDM.