Cmentarz Olendrów na Białołęce trafi do rejestru zabytków. Deweloper chciał wybudować na tym terenie osiedle domów jednorodzinnych

Osiedle domów zamiast starego cmentarza?

Prace budowlane wstrzymano

Rzecznik Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Andrzej Mizera poinformował, że z wydziału architektury i budownictwa Białołęki do konserwatora nie wpłynął do uzgodnienia żaden projekt zabudowy tego terenu. - Powinien być przesłany, ponieważ cmentarz ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków - przekazał i jednocześnie powiedział, że rozpoczęła się procedura wpisu cmentarza do rejestru zabytków. W związku z tym wszystkie prace budowalne na tym terenie są wstrzymane na czas postępowania .

Historia cmentarza przy Kamykowej

Cmentarz przy ulicy Kamykowej w Brzezinach powstał jako miejsce pochówku osadników niemieckich z tej części dawnej Białołęki. Byli innej narodowości, wiary, języka, ale z czasem niektórzy się asymilowali. Świadczą o tym polskojęzyczne nagrobki i spolszczona pisownia niektórych nazwisk.

Przez prawie sto lat osadnicy meliorowali podmokłe tereny. Budowali domy prostopadle do drogi, z oknami na południe. Do dziś ich budowle można na Białołęce odnaleźć, choć jest ich już coraz mniej. Po II wojnie światowej zostali wysiedleni najpierw do Wielkopolski, potem do Niemiec. Pozostały po nich groby na pięciu ewangelickich cmentarzach na Białołęce. Po wojnie rozgrabionych, zaniedbanych, dziś porośniętych krzakami i mchem.