"Kartka z Powstania" w Fabryce Norblina. Dzięki technologii VR przeniesiesz się do sierpnia 1944 roku. Zupełnie za darmo!

9 listopada odbyło się ponowne otwarcie wyjątkowej wystawy "Kartka z Powstania – virtual reality exhibition" w Fabryce Norblina. Niezwykły film w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) sprawia, że widz przenosi się w czasie do sierpnia 1944 r. - To pierwsza taka wystawa w Polsce i jedna z pierwszych na świecie, która łączy tradycyjną narrację filmową z technologią wirtualnej rzeczywistości - podkreślają twórcy.

"Kartka z Powstania" w formie wystawy to również scenografia, rekwizyty z filmu oraz specjalny filmik, który opracowaliśmy wspólnie z Domem Powstańca. Chcieliśmy, by widz mógł przenieść się w czasie. Sami również chcieliśmy troszeczkę przenieść się w czasie i zobaczyć Powstanie Warszawskie na własne oczy. To jest ważne wydarzenie w historii Polski. Bardzo brutalne, ale też pełne pozytywnych epizodów, bohaterskich, pełnych poświęcenia - powiedział reżyser filmowy Tomasz Dobosz.