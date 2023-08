Kartka z Powstania Warszawskiego. Historyczna produkcja o zrywie z sierpnia 1944 stworzona w technologii VR Katarzyna Glegoła

Niezwykła historia o pragnieniu wolności, walce o życie i przyszłość Warszawy. Akcja, która przenosi nas do sierpnia 1944 r. na ulicę powstańczej Warszawy. „Kartka z Powstania” to pierwszy fabularyzowany, polski film historyczny stworzony z wykorzystaniem technologii VR. Krótkometrażowy film Tomasza Dobosza otrzymał liczne wyróżnienia w Polsce i na świecie. Od 1 sierpnia do początku października- przez 63 dni trwania powstania- będą organizowane bezpłatne pokazy w stolicy.