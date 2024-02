Kierowca wpadł do rowu z wodą i dachował. Policja apeluje

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w środę, 21 lutego na drodze K-62. Około godziny 17.30 w miejscowości Kamieńczyk kierujący pojazdem marki volkswagen, mężczyzna, podczas intensywnych opadów deszczu, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. 40-latek stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie wpadł do rowu pełnego wody, gdzie dachował.