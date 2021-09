KinoGram w Fabryce Norblina. Pierwsze w Warszawie kino bez kas. Na sali statuetka Oscara, a podczas seansu: „szampany, drinki i Coca-Cola”

KinoGram mieści się na pierwszym piętrze wyremontowanej Fabryki Norblina. Zajmuje 3,4 tys. mkw. Po wjechaniu na górę mamy dostęp do siedmiu sal kinowych. Co ciekawe, łącznie oferują one jedynie 525 miejsc. - Mamy sale od 48 do 111 miejsc. Wyposażone są w projektory laserowe Barco, które swoją światową premierę miały jesienią zeszłego roku. Do tego zaawansowane technologicznie ekrany oraz nagłośnienie Atmosa, które powoduje imersję dźwiękową - dodaje Anna Zoll i zapewnia, że filmy w tym miejscu „odczuwa się” mocniej niż w innych miejscach.