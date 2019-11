Kłopoty operatora Veturilo. Spółka była na krawędzi bankructwa. Wsparł ją „ starszy brat” z Niemiec

Operator Veturilo sprzedany

Veturilo, stołeczny rower miejski, działa od 2012 roku. Do tej pory w dwóch przetargach na obsługę i zarządzenie projektem – wraz z dostarczeniem jednośladów – wygrała spółka Nextbike Polska, która zaczęła dostarczać swoje usługi do innych miast w Polsce, m. in. Trójmiasta, Łodzi czy Wrocławia.

Okazuje się, że spółka jest w złym stanie finansowym. Na koniec września zadłużenie Nextbike Polska wyniosło 58,7 mln zł. Tegoroczna strata to ponad 15 mln zł. Jeszcze miesiąc temu spółka informowała, że kondycja finansowa „jest poważnie i bezpośrednio zagrożona”.