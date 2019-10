Koleje Mazowieckie. Absurdalna kara dla pasażerki. "Zebrałam zeznania świadków na kartkach jako dowód"

Zdezorientowana podróżna wdaje się w dyskusję z osobą w mundurze, ale to nie pomaga w uniknięciu otrzymania mandatu. Wówczas prosi o pomoc innych świadków zdarzenia. - Mam trzy, spisane odręcznie reakcje współpasażerów, ich dane oraz kontakt. Wszyscy powiedzieli, że potwierdzą moją wersję wydarzeń, a więc fakt, że chciałam kupić bilet a zostałam uznana za osobę próbującą coś wyłudzić - relacjonuje Czytelniczka w liście do redakcji.

Po "miłej" podróży postanowiła napisać wyjaśnienie do działu windykacji Kolei Mazowieckich z prośbą o unieważnienie mandatu. Jej wniosek został odrzucony. Pracownik KM w odpowiedzi napisał m.in. iż "przesłuchano pracownika KM, który pełnił wówczas obowiązki służbowe i z jego relacji wynika, że pasażerka nie wyrażała chęci zakupu biletu oraz po wejściu do pociągu usiadła na miejscu". Ta wersja nie zgadza się jednak z trzema innymi, które spisali podróżnicy tego samego kursu.

Do dziś, podróżna ma do zapłacenia karę ok. 200 zł, ale jak podkreśla - nie zamierza w tej sprawie odpuścić. - Nie chodzi o pieniądze, ale o zasadę. Nic złego nie zrobiłam, nikogo nie chciałam oszukać a wręcz przeciwnie (!) i mam na to kilku świadków - dodaje.

O sprawę oraz empatię pracowników Kolei Mazowieckich zapytaliśmy biuro prasowe kolei. Czekamy na ich komentarz.

