Koleje Mazowieckie zyskają 16 nowoczesnych pojazdów. Chodzi o inwestycję wartą ponad 450 mln zł

Jak zaznacza wicemarszałek Rafał Rajkowski, samorząd województwa chce zapewnić mieszkańcom subregionu radomskiego lepszy i szybszy dojazd do Radomia i Warszawy.

- To kolejny krok samorządu województwa do usprawnienia komunikacji kolejowej w regionie i przywrócenia kolei w Kozienicach. Przypomnę, że dofinansujemy budowę 23,5-kilometrowego odcinka linii kolejowej Kozienice–Dobieszyn. Przeznaczyliśmy na to 45 mln zł, czyli praktycznie cały wkład własny do projektu zakwalifikowanego do Programu Kolej Plus. Już na początku grudnia podpisaliśmy umowę w tej sprawie. W najbliższych latach powstanie w Radomiu nowa baza utrzymaniowo-naprawcza Kolei Mazowieckich, w której będą także serwisowane zamówione pojazdy - podał.