"Historyczne Centrum Warszawy" parkiem kulturowym. Radni zdecydowali o utworzeniu drugiej takiej przestrzeni w stolicy

Park kulturowy "Historyczne Centrum Warszawy"

7 grudnia na Radzie Warszawy 41 radnych zagłosowało "za" - w sprawie utworzenia parku kulturowego „Historyczne Centrum Warszawy”. Na terenie parku znajdują się najważniejsze zabytki miasta i tereny związane z jej historią i tożsamością. Są to Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski, ogrody Krasińskich i Saski, a także parki położone poniżej Skarpy oraz Łazienki Królewskie. Miasto chce dzięki utworzeniu parku kulturowego uporządkować tę przestrzeń.

Co można ograniczyć w parku kulturowym?

Park kulturowy „Historyczne Centrum Warszawy” opiniował także Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. W Polsce jest 41 parków kulturowych. W Warszawie był do tej pory jeden - Wilanowski Park Kulturowy. Teraz dołącza do niego przestrzeń w Śródmieściu. Jakie zakazy i ograniczenia mogą być ustanawiane na terenie parku kulturowego? Mogą dotyczyć one: