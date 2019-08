Kiedy emocje po burzy wokół strefy relaksu przy placu Bankowym powoli opadają, kij w mrowisko wkłada radny Pragi-Południe, Grzegorz Walkiewicz. Wszystko za sprawą projektu, jaki zgłosił do budżetu obywatelskiego. "Brakuje stref relaksu" - pisze Walkiewicz. Jego zdaniem kolejna powinna pojawić się na Placu Wileńskim. Szczegóły w artykule poniżej.

Okrągły stół za 200 tysięcy

Plac Wileński pełni funkcję węzła przesiadkowego. Brakuje stref relaksu. Jedynie przy Cerkwi znajduje się skwer z zielenią i ławkami. Ale w jego centralnym punkcie stoi stacja rowerowa. Można lepiej zagospodarować tę przestrzeń - wygłosił w mediach społecznościowych radny Walkiewicz.

Niestety Zarząd Dróg Miejskich Warszawa zażądał teraz aby uwzględnić w projekcie opłatę za zajęcie pasa drogowego. W przypadku zajęcia 100m2 to dodatkowe 128 tysięcy złotych - grzmi radny KWW Jana Śpiewaka.

Czy to w ogóle jest potrzebne?

Co jego zdaniem powinno wypełnić lukę przy Placu Wileńskim? Okrągły stół.- deklaruje radny. Co zatem kryje się pod enigmatyczną nazwą projektu? Członek Komitetu Wyborczego Jana Śpiewaka - w telegraficznym skrócie - marzy o kolistym kwietniku, który otoczyłby rzeczony stół i krzesła lub ławki. Na podziw zasługuje fantazja, z jaką radny opisuje utopijną wizję miejsca które miałoby zjednoczyć wszystkich mieszkańców Pragi.Na pierwszy rzut oka projekt okrągłego stołu faktycznie może sprawić wrażenie niezłego, miejskiego pomysłu, który przysłuży się mieszkańcom. Wobec tego w czym tkwi problem? Chodzi o kwestie techniczne i finansowe. Walkiewicz dla okrągłego stołu nie widzi innego miejsca niż to, w którym obecnie stoi stacja wypożyczalni rowerów Veturilo. Radny wolałby znaleźć dla niej nową lokalizację.Druga sprawa to pieniądze. Przypomnijmy - publiczne pieniądze. Założenia finansowe dotyczące tego projektu opiewają na kwotę 78 tysięcy złotych. Może to nic przy milionie złotych wydanym na sławetną strefę relaksu na Bankowym, jednak we wszystkim ukryty jest jeszcze jeden haczyk.Okazuje się więc, że realizacja projektu w sumie pochłonęłaby. Dysponując tak dużą kwotą, warto najpierw zastanowić się, czy to naprawdę najpilniejsze wydatki Warszawy.

