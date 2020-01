Kolejne utrudnienia na kolei. Nie będzie pociągów z Warszawy do Otwocka

Mieszkańcy powiatu otwockiego muszą uzbroić się w cierpliwość. Modernizacja linii kolejowej od początku wiązała się z wieloma utrudnieniami. Okazuje się, że to jeszcze nie koniec zmian. Zanim ruch na trasie Otwock-Pilawa zostanie przywrócony, w wakacje pociągi z Warszawy w ogóle nie będą dojeżdżały do Otwocka. Utrudnienia będą związane z kolejnym etapem prac na wysokości Otwocka.

Są też jednak dobre wiadomości dla mieszkańców. Modernizacja drogi i wiaduktów między ul. Orlą a ul. Warszawską w Otwocku są już w końcowej fazie. Ulica ma być przejezdna dla kierowców jeszcze w czerwcu.

Co jeszcze warto wiedzieć? Od maja ubiegłego roku zastępcza komunikacja kursuje z Otwocka do Pilawy i to na razie się nie zmieni. Powrót pociągów na trasie do Pilawy zaplanowano na drugą połowę tego roku.