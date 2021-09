Kolejne zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej. Tramwaje, autobusy i metro będą jeździć częściej

Pierwsze powakacyjne zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej spotkały się z krytyką mieszkańców. Miasto nie przywróciło autobusów, tramwajów czy metra do częstotliwości sprzed lipca. Warszawiacy byli oburzeni, ponieważ większość z nich zakończyła już pracę zdalną, więc w komunikacji bywało bardzo tłoczno. Od poniedziałku (27 września) wszystkie linie tramwajowe wróciły do swoich podstawowych rozkładów: w godzinach szczytu składy będą podjeżdżały na przystanki co 4 minuty lub co 8 minut, a między szczytami co 6 lub co 12 minut. Również metro w szczycie będzie kursowało częściej – na linii M1 co 2 min. i 20 sek., a M2 co 2 min. i 50 sek.

- Tak jak zapowiadaliśmy pod koniec wakacji, pierwsza połowa września była dla nas czasem dokładnej obserwacji ruchu pasażerów i wykorzystania pojazdów WTP. W kilkudziesięciu kluczowych miejscach monitorowaliśmy wykorzystania miejsc w tramwajach. Zebraliśmy również dane z autobusów, które dzięki zainstalowanym systemom same zliczają pasażerów. Mamy także dane z bramek metra, które liczą pasażerów wchodzących i wychodzących ze strefy biletowej - tłumaczy Warszawski Transport Publiczny.