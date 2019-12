Komunikacja na Woli po otwarciu metra. 26 linii zmienia trasy, autobusy z metra będą odchodzić co minutę

Stacje wolskiego odcinka II linii metra (stacje Płocka, Młynów oraz Księcia Janusza) są już niemal gotowe. Nie oznacza to jednak, że będą one mogły zostać uruchomione bezpośrednio po zakończeniu prac budowlanych.

To tam od kwietnia będą kończyć bieg pociągi drugiej podziemnej nitki. Miasto jest przygotowane na to, że podobnie jak w przypadku Targówka, pasażerów korzystających z metra przybędzie natychmiast. Dlatego autobusy w kierunku Bemowa z Księcia Janusza mają odchodzić w godzinach szczytu co minutę (59 połączeń na godzinę).

Co proponuje ZTM? Skrócenie trasy linii 105, która z Osiedla Górczewska dojeżdżać ma tylko do Ronda Daszyńskiego. Bardzo popularna linia 109 pozostanie na aktualnej trasy objazdowej i będzie dowozić z Os. Górczewska do Dworca Centralnego, jednak kursy będą rzadsze (co 20 minut).

Skrócona zostanie linia 112, która ma kursować od Nowego Bemowa do CH Marki, znikając tym samym z Jelonek i Karolina. W tym regionie pojawi się nowa linia - 271, która wyruszy z Karolina, a następnie dowiezie warszawiaków Człuchowską oraz Górczewską do metra.