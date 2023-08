Koncert Dawida Podsiadło na Stadionie Narodowym. Rekord frekwencji do pobicia. Tłumy zmierzają na koncert

Na Stadionie Narodowym, w sobotę, zagra Dawid Podsiadło. Koncert polskiego wokalisty ma być nietypowy z kilku względów. Po pierwsze Podsiadło świętuje dziesięciolecie na scenie. Po drugie będzie to prawdopodobnie największy koncert polskiego zespołu. Na Stadionie Narodowym pojawić się ma aż 80 tysięcy fanów. Jak to możliwe? Arena ma ok. 55 tysięcy krzesełek.