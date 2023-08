Koncert girl in red w Warszawie. Skandynawska wokalistka wystąpi w Palladium. Tłumy fanów w kolejce przed klubem

Tłumy fanów czekały na girl in red w Warszawie

Marie Ulven - a.k.a. girl in red - zagra koncert w Warszawie. Artystka wystąpi już dziś, 16 sierpnia, w klubie Palladium. Koncert rozpocznie się o godz. 20.00, jednak fani już od południa czekali w ogromnej kolejce. Mimo palącego słońca, wszystkim dopisywały dobre nastroje. A wszystko dlatego, że na ten występ czekali dłuższy czas - girl in red miała wystąpić na tegorocznym Open’erze, ale niestety lot artystki z Oslo do Gdańska został odwołany i ostatecznie nie udało jej się dotrzeć do Polski na czas. Marie wynagrodziła to jednak polskim fanom bardzo szybko.