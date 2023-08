Koncert Sorry Boys w Warszawie. Zespół wystąpił podczas finału 40. konkursu Warszawa w kwiatach. Tak było na miejscu

Warszawa w kwiatach to projekt mający na celu popularyzację miejskiego ogrodnictwa, którego zwieńczeniem jest konkurs na najpiękniejsze balkony i ogrody warszawianek i warszawiaków. Warszawa jest jedyną europejską stolicą, która prowadzi taki plebiscyt od kilkudziesięciu lat.

Piękna i zielona Warszawa to nie tylko efekt pracy kilkudziesięciu miejskich ogrodników. To zasługa każdej pojedynczej osoby, która zazielenia swoje otoczenie i zmienia je na bardziej przyjazne dla sąsiadów i przyrody. Finał Warszawy w kwiatach to święto wszystkich mieszkańców - podkreśla Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy.