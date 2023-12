Koncerty świąteczne w Warszawie. Gdzie usłyszymy najpiękniejsze kolędy oraz pastorałki? Oto lista wydarzeń

Magia świąt podczas wspólnego kolędowania. Gdzie w Warszawie odbywają się koncerty świąteczne?

Jak co roku, najpiękniejsze świąteczne melodie zabrzmią w Warszawie. W wielu dzielnicach miasta w grudniu odbędą się przepiękne koncerty kolęd, pastorałek i utworów świątecznych. To świetna okazja dla mieszkańców, by spotkać się w ciepłej atmosferze w większym gronie. Do wyboru są koncerty chórów, chórów dziecięcych, orkiestry, solistów, gitarzystów, organistów... Niektóre są biletowane, inne całkowicie za darmo. Zobaczcie, kiedy i gdzie odbędzie się muzyczna uczta.