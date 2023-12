Świąteczna budka Magdy Gessler w Warszawie. Szokujące ceny potraw od słynnej restauratorki

Tradycyjnie, ceny na świątecznym jarmarku podzieliły mieszkańców stolicy i turystów. Jedni rozumieją ich wysokość, m.in. ze względu na inflację, inni uważają, że są one zdecydowanie zawyżone. Wspomniane grzane wina kosztują tu nawet 30 złotych, a za mały góralski serek trzeba zapłacić blisko 8 złotych.

W piątek, 25 listopada 2023 wystartował wielki Jarmark Bożonarodzeniowy na Podwalu w Warszawie. Na otwarciu pojawiły się tłumy warszawiaków. Mieszkańcy muszą sięgnąć głęboko do kieszeni, jeśli chcą…

Świąteczna budka Magdy Gessler wróciła na Stare Miasto. Oto ceny

Jarmark Bożonarodzeniowy to nie jedyna świąteczna atrakcja zorganizowana na warszawskiej Starówce. Budki z różnego rodzaju smakołykami tradycyjnie stanęły również na rynku. Jak co roku, stoiskiem, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony miłośników jedzenia, jest to sygnowane nazwiskiem popularnej restauratorki Magdy Gessler.