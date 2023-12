Drożyzna na Jarmarkach w Warszawie? Znamy przyczynę. "21 tysięcy złotych czynszu za stragan" Piotr Wróblewski

Kosmiczne ceny stanowisk na jarmarku w Warszawie. Sprzedawcy zaciskają zęby i płacą. "Jest drogo" - słyszymy. Jak udało nam się dowiedzieć, mała "budka" to koszt aż 21 tysięcy złotych za nieco ponad miesiąc handlu. Do tego trzeba doliczyć sporo innych kosztów. Czy to powód wysokich cen produktów?