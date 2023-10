Koncerty w Warszawie w 2024 roku. Kto zagra na stołecznych scenach? Nie tylko Taylor Swift i Metallica

Przyszły rok w stolicy będzie koncertowy. Zapowiedziano już wiele koncertów rockowych i popowych. Nie zabraknie też gwiazd z lat 80. i 90. Będzie można posłuchać OMD czy Mr. Big. W 2024 roku Do Warszawy przyjadą artyści światowej sławy. Wystąpią na kilku stołecznych scenach - na PGE Narodowym, w hali Torwar, Progresji, Stodole czy Arenie Ursynów.

Przygotowaliśmy dla Was przegląd najciekawszych koncertów. Poniżej całe zestawienie.

Taylor Swift

Metallica

Dave Matthews Band

Andrea Bocelli

Chris Botti

Parov Stelar

The 1975

Róisin Murphy

Sophie Ellis-Bextor

Czeka nas prawdziwa eksplozja emocji. Bilety na większość koncertów są już dostępne w sprzedaży. Co ważne, to dopiero początek zapowiedzi. Z pewnością do listy koncertów zostaną dopisane nowe występy.