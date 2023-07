Koniec remontu parku Cichociemnych. Tak wygląda nowa zielona przestrzeń na Ursynowie. Spełniła oczekiwania mieszkańców?

Park Cichociemnych na Ursynowie przeszedł metamorfozę. Inwestycja miała zostać udostępniona mieszkańcom wcześniej, jednak złapała ponad dwuletnie opóźnienie z powodu m.in. pandemii, rosnących problemów finansowych oraz wojny w Ukrainie, która wpłynęła na dostawę materiałów potrzebnych do rozbudowy parku. Ponadto sami mieszkańcy nie byli zadowoleni ilością betonu, jaka pojawiła się na tym terenie. Jak pisaliśmy kilka miesięcy temu, wskazywali, że jest za mało zieleni: - To, co tam się dzieje, te koszmar! ILOŚĆ wylanego BETONU poraża i nie ma nic wspólnego z zachowaniem walorów przyrodniczych.