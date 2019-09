Koniec utrudnień na moście Siekierkowskim. Remont zakończył się dwa tygodnie przed czasem

Koniec prac na moście Siekierkowskim

Zakończyły się awaryjne prace remontowe na moście Siekierkowskim. Obydwa pasy ruchu w stronę Mokotowa są już przejezdne. - Zdając sobie sprawę z wielu niedogodności dla kierowców, zmobilizowaliśmy wykonawcę do zintensyfikowania robót, które udało się zakończyć dwa tygodnie przed czasem- poinformowali drogowcy. I dodają, że prace były bardzo skomplikowane, ale zostały wykonane z zachowaniem reżimów technologicznych.

Najpopularniejsze mosty w Warszawie

ZDM porównało ruch na ośmiu warszawskich mostach. Z pomiarów wynika, że średnie dobowe natężenie ruchu na wszystkich przeprawach wiosną wyniosło 672 711, a latem 639 422 pojazdów. To odpowiednio o ok. 5,5 i 15 tys. pojazdów więcej niż w 2018 roku i ok. 28 i 44 tys. pojazdów więcej niż w 2017 roku w tym samym czasie. Najchętniej wybieraną przez kierowców przeprawą od lat jest most Grota-Roweckiego – 204 849 (wiosna) i 206 487 pojazdów (lato). W 2018 roku było to odpowiednio 196 995 i 198 084 pojazdów. na trzecim miejscu znalazł się most Siekierkowski (110 737 pojazdów wiosną i 104 813 latem wobec 110 794 i 101 297 w 2018 r.). Pełny raport znajdziesz TUTAJ.